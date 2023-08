Nach Kane-Gipfel in London: Was Bayern jetzt wirklich bietet!

Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und den Tottenham Hotspur laufen auf Hochtouren. Nach einem Treffen in London wird jetzt um den Preis gefeilscht.

Der Poker läuft weiter! In der Sendung Transfer Update – Die Show hatte Sky am Montagabend bereits berichtet, dass es beim Harry-Kane-Gipfel in London wenige Stunden zuvor noch zu keiner Einigung gekommen war.

Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und Chefscout Marco Neppe hatten beim Lunch mit Spurs-Boss Daniel Levy zusammengesessen. Allerdings: Mit einem „Done Deal“ im Gepäck, hatte beim deutschen Rekordmeister auch niemand gerechnet.

Bayern gewinnen wichtige Erkenntnis

Viel wichtiger ist für die Bayern die Erkenntnis, dass der monatelang verhandlungsresistente Levy seit mehreren Tagen für Verhandlungen bereit ist und sie zulässt. Schon in den Tagen zuvor liefen die Gespräche zwischen beiden Vereinen konstruktiv und hatten ein Ziel: Den richtigen Preis für Kane zu finden.

Thomas Tuchel antwortete am Dienstag in Singapur auf die Frage, ob er optimistisch sei, dass Deal klappen werde, wortkarg: „Ich kann das nicht kommentieren.“

Bayern werden 100-Millionen-Schallmauer durchbrechen

Nach Informationen von Sky bieten die Bayern derzeit circa 95 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen für den 30 Jahre alten Kapitän der „Three Lions“. Levy fordert nach Informationen von Sky UK ein Paket von 120 Millionen Euro. Von allen Beteiligten wird eine Einigung erwartet. Die Frage ist nur, wann? Die Bayern planen jedenfalls ihr Angebot nachzubessern, was bedeuten wird, dass der Verein erstmals die 100-Millionen-Schallmauer durchbrechen wird.

Um Kane nach München zu locken, wird ihm nach Sky Infos ein Fünfjahresvertrag bis 2028 geboten. Kane soll sofort zum Topverdiener werden und würde somit Sadio Mané (bald zu Al-Nassr) ablösen. Der 31 Jahre alte Senegalese kam beim FC Bayern auf über 25 Millionen Euro brutto inklusive möglicher Bonuszahlungen.

Ein weiteres persönliches Treffen zwischen den Bayern-Bosse und Levy ist vorerst nicht geplant. Die verhandelnden Parteien wollen den Mega-Deal in den kommenden Tagen nach Möglichkeit aus der Ferne abschließen.

(skysport.de) / Bild: Imago