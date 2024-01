Nach Karriereende: Ex-ÖFB-Teamspieler Ilsanker wechselt die Sportart

Der ehemalige Fußballprofi Stefan Ilsanker wird sich künftig im American Football versuchen. Nachdem der 34-Jährige in der Vorwoche seine Karriere für beendet erklärt hatte, heuerte er nun bei den in der Austrian Football League spielenden Salzburg Ducks an.

Als großer Football-Fan habe es ihn immer gereizt, neben Flag Football auch einmal Tackle Football zu spielen. „Das war neben meiner Profikarriere natürlich nicht möglich“, berichtete Ilsanker.

Der zweikampfstarke Mittelfeldmann war für Österreich bei den Europameisterschaften 2016 und 2021 dabei. Sein letztes von 61 Länderspielen absolvierte Ilsanker im März 2022. Mit Red Bull Salzburg war der Salzburger dreimal Meister sowie zweimal Cupsieger. In Deutschland war er für RB Leipzig und Eintracht Frankfurt tätig.

