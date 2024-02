Nach Karweina: Klagenfurt muss auf nächsten Offensivspieler verzichten

Austria Klagenfurt muss in den nächsten Spielen auf Florian Jaritz verzichten.

Der 26-jährige Angreifer hat sich am Sonntag im Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Damit fällt der Linksfuß für mehrere Wochen aus. Neben Jaritz muss Klagenfurt in den kommenden Wochen auch ohne Topscorer Sinan Karweina auskommen. Der Angreifer verletzte sich am Wochenende ebenso am Oberschenkel.

2211 135 Florian Jaritz Position Mittelfeld Verein SK Austria Klagenfurt

„Das ist sehr ärgerlich, aber leider gehören Verletzungen zum Geschäft dazu. Florian Jaritz erhält unsere volle Unterstützung, um so schnell wie möglich wieder am Platz stehen zu können. Jetzt wird ein anderer Spieler die Chance erhalten und alles für die Mannschaft aus sich herausholen. Dieser Zusammenhalt zeichnet uns schließlich ganz besonders aus“, so Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

