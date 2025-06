Nach Klagenfurt-Abstieg: Binder findet neuen Klub

Angreifer Nicolas Binder verlässt Austria Klagenfurt nach dem Abstieg in die 2. Liga und wechselt in die Niederlande.

Der 23-Jährige schließt sich dem dortigen Zweitligisten Cambuur SC an und unterschreibt einen Vertrag bis 2027 mit der Option auf eine weitere Saison.

Cambuur beendete die vergangene Spielzeit auf dem dritten Platz, verpasste in den Aufstiegs-Playoffs aber den Sprung in die Eredivisie. Cambuurs Technischer Direktor Lars Lambooij sagt über 1,93-Meter-Mann Binder: „Nicolas ist für jemanden seiner Größe auch noch technisch versiert und vielseitig einsetzbar. Was sein Profil angeht, passt er in dieser Hinsicht gut zu dem, was wir von unseren Stürmern erwarten, und zusammen mit seiner Bereitschaft, hart zu arbeiten, sind wir sehr froh über seine Verpflichtung.“

Für Klagenfurt lief der bei Rapid ausgebildete Binder in der zurückliegenden Abstiegssaison in 26 Spielen auf und erzielte dabei drei Treffer. Binder war im Jänner 2023 von Rapid II nach Kärnten gewechselt und kommt in insgesamt 51 Pflichtspielen für die Waidmannsdorfer auf sechs Treffer und neun Assists.

Bild: GEPA