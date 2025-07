Nach Klagenfurt-Leihe: Mainz bindet Eigengewächs

Der deutsche Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Stürmer Ben Bobzien um ein Jahr bis 2027 verlängert.

In der vergangenen Saison absolvierte der 22-Jährige als Leihspieler beim Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt 34 Pflichtspiele. Dabei erzielte der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler zwölf Treffer. Davor hatte der FSV den Angreifer schon an die SV Elversberg und Austria Lustenau ausgeliehen.

„Ben Bobzien hat sich in den vergangenen beiden Spielzeiten in Österreich als Stammspieler seiner Klubs etabliert und zuletzt in Klagenfurt noch einmal einen deutlichen Entwicklungsschritt gemacht“, sagte FSV-Sportdirektor Niko Bungert: „Das haben wir natürlich genau beobachtet und freuen uns, ihm die Chance zu geben, sich im Kreise unserer Mannschaft weiter für die Bundesliga zu empfehlen.“

(SID) / Foto: GEPA