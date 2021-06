Nach Kollaps: Eriksen bekommt Defibrillator eingesetzt

via

via Sky Sport Austria

Der dänische Mittelfeldspieler Christian Eriksen wird nach seinem dramatischen Kollaps einen Defibrillator eingesetzt bekommen. Das gab der dänische Verband am Donnerstag in einem Statement bekannt.

“Nach verschiedenen Untersuchungen des Herzens von Christian wurde entschieden, dass ihm ein Defibrillator implantiert wird”, teilte der dänische Verband (DBU) mit. Ein derartiges Gerät werde “nach einem Herzinfarkt aufgrund von Rhythmusstörungen benötigt.”

Die Einsetzung eines sogenannten ICD sei von nationalen und internationalen Experten übereinstimmend als Behandlungsmethode vorgeschlagen worden. Eriksen sei damit einverstanden, hieß es in der Erklärung des dänischen Verbandes weiter.

Kann Eriksen seine Profikarriere fortsetzen?

Die Einsetzung eines ICD-Defibrillators bedeutet nicht automatisch, dass der 29-Jährige damit seine Profikarriere beenden muss. Der niederländische Nationalspieler Daley Blind oder die deutsche Stabhochspringerin Katharina Bauer betreiben damit weiterhin Leistungssport.

Der 29-Jährige war am Samstag in der Partie gegen Finnland in der 43. Spielminute kollabiert, Notärzte und Sanitäter retteten mit Wiederbelebungsmaßnahmen sein Leben.

++NIEDERLANDE-SPECIAL GEWINNSPIEL++ Um am Gewinnspiel teilzunehmen musst du dich zuvor Einloggen bzw. zuvor in der Sky Community HIER registrieren. Du kannst das Quiz aber auch ohne Login absolvieren. Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(SID) / Bild: Imago