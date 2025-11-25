Drei der alpinen Männer-Weltcupskirennen nächste Woche in Beaver Creek können stattfinden. Die erste Abfahrt wurde jedoch abgesagt.

Der Weltverband (FIS) gab am Dienstag für Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf bzw. für 5. bis 7. Dezember grünes Licht, nachdem das wegen teilweise zu geringer Schneelage fraglich gewesen war. Saalbach kam da als möglicher Ersatzort ins Spiel. Die für 4. Dezember angesetzte erste Abfahrt wurde allerdings abgesagt. Die weiteren drei Rennen sollen zudem auf verkürzter Strecke durchgeführt werden.

Im Fall möglicher Schneeproduktion könnte laut FIS wieder auf die Originalstrecken umgeschwenkt werden.

(APA) / Bild: GEPA