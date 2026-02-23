Nach Kopfstoß: Bundesliga legt Sperre für Mitchell fest

Der SK Sturm Graz muss im kommenden Spiel auf Jeyland Mitchell verzichten. Der Senat 1 der österreichischen Bundesliga sperrt den Abwehrspieler für eine Partie sowie für ein Spiel auf sechs Monate bedingt.

Der 21-jährige Leihspieler von Feyenoord wurde bei Sturms 1:0-Heimsieg in der 90. Minute wegen eines Kopfstoßes gegen Blau-Weiß-Profi David Riegler ausgeschlossen.

Die Szene im Video

Damit verpasst Mitchell das Auswärtsspiel beim Wolfsberger AC am kommenden Sonntag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X!).

Weiters gibt die Bundesliga bekannt, dass die Entscheidungsfindung zu den Vorfällen beim Wiener Derby vertagt wurde.

Artikelbild: GEPA