Nach Kopfstoß: Bundesliga legt Sperre für Mitchell fest
Der SK Sturm Graz muss im kommenden Spiel auf Jeyland Mitchell verzichten. Der Senat 1 der österreichischen Bundesliga sperrt den Abwehrspieler für eine Partie sowie für ein Spiel auf sechs Monate bedingt.
Der 21-jährige Leihspieler von Feyenoord wurde bei Sturms 1:0-Heimsieg in der 90. Minute wegen eines Kopfstoßes gegen Blau-Weiß-Profi David Riegler ausgeschlossen.
Damit verpasst Mitchell das Auswärtsspiel beim Wolfsberger AC am kommenden Sonntag.
Weiters gibt die Bundesliga bekannt, dass die Entscheidungsfindung zu den Vorfällen beim Wiener Derby vertagt wurde.
