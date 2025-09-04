Nach Kopfstoß gegen Schiri: Traiskirchen-Obmann gesperrt
Nach einer Attacke gegen einen Schiedsrichter nach Schlusspfiff ist der Obmann des in der Regionalliga Ost spielenden FCM Traiskirchen mit einer Funktionssperre belegt worden.
Wie der ORF am Donnerstag mit Verweis auf ein Urteil des Regionalligaausschusses berichtete, wurde der Vereinsfunktionär für zwölf Monate – zwei davon bedingt – gesperrt. Außerdem muss er 1.500 Euro Geldstrafe zahlen.
Der Traiskirchner Obmann darf damit zumindest zehn Monate lang keine Geschäfte im Namen des Vereins tätigen und bei offiziellen Sitzungen nicht als Vertreter des Vereins agieren. Der Mann hatte den Referee am vergangenen Freitag nach dem Ligaspiel beim Wiener Sport-Club (2:2) einen Stoß versetzt, der Unparteiische ging dabei zu Boden. Der Regionalligaausschuss sicherte laut ORF-Angaben vor dem Urteil Videomaterial, die Beteiligten wurden befragt. Die Höchststrafe wären zwei Jahre Funktionssperre gewesen.
Aktuelle Regionalliga Videos
Heimspiel | Union Gurten
Heimspiel | Wiener Viktoria
VIDEO: Austria gewinnt Amateurderby gegen Rapid mit 2:1
SV Horn – der Aufsteiger in die SkyGoEL
Ein modernes Fußballmärchen: Andreas Schicker feiert mit Armprothese Comeback im Profifußball
Trapp feiert PSG-Debüt am Sportklub-Platz
Keisuke Honda: „Alle Kinder in Japan sollen in Zukunft beim SV Horn spielen wollen“
(APA)/Bild: GEPA