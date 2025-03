Nach Kovac-Knall: Diese BVB-Stars stehen auf der Kippe

Julian Brandt

Insbesondere der 28-Jährige erhielt öffentlich enorme Rückendeckung von Kovac. Der Cheftrainer hob den Offensiv-Star auf eine Ebene mit Florian Wirtz und Jamal Musiala und setzte Brandt, sofern er fit war, in die BVB-Startelf. Vom 48-fachen deutschen Nationalspieler kam jedoch nur wenig zurück, stattdessen steckt der Zehner derzeit in einem Loch.

Brandt lässt auch mit seiner Körpersprache einiges vermissen, weshalb der offensive Mittelfeldspieler längst ein Streit-Thema bei den Fans und auch klubintern ist. Für den BVB-Star ist Giovanni Reyna eine mögliche Option. Nach Sky-Infos geht die Tendenz aber trotz aller Kritik dahin, dass Kovac Brandt erneut eine Chance gibt. Im Abschlusstraining stand der Krisen-Profi nämlich in der A-Elf.

Jamie Gittens

Mit seinen 20 Jahren legte der junge Engländer einen furiosen Saisonstart beim BVB hin und war in zahlreichen Spielen der beste Borusse. Unter Kovac konnte der Dribbler seine Klasse allerdings noch überhaupt nicht unter Beweis stellen und wartet wettbewerbsübergreifend seit 13 Spielen auf einen Scorerpunkt.

Gittens könnte deshalb nun eine Pause bekommen – Optionen wären Supertalent Julien Duranville oder Maximilian Beier. Als wahrscheinlich gilt, dass Beier die Flügelzange mit Adeyemi bildet.

Yan Couto

Auch der Leihspieler, der im Sommer für 25 Millionen Euro vom BVB fest verpflichtet wird, ist derzeit keine Hilfe für die Westfalen. Der Brasilianer spielte in den zurückliegenden beiden BL-Partien zwar in der Dortmunder Startelf, konnte dabei jedoch nicht überzeugen und dürfte gegen Lille wieder aus der Startelf fallen. „Kämpfer“ Julian Ryerson könnte für ihn auf der Rechtsverteidiger-Position agieren.

Möglich ist aber auch die Variante mit Waldemar Anton als Rechtsverteidiger. Dann würde Ryerson auf die Position von Ramy Bensebaini rücken. Der Algerier würde damit aus der Startelf rutschen. Mit dieser überraschen Variante wurde im Training nach Sky-Infos getestet. Niko Kovac hatte auf einer der letzten Pressekonferenzen einen Anton-Einsatz für hinten rechts in Erwägung gezogen.

Auf der PK wollte Kovac noch keinen spezifischen Einblick in seine voraussichtliche Aufstellung geben, äußerte jedoch Zuversicht trotz erneuter Kritik an seiner Mannschaft: „Man kann jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Es war ein kollektives Versagen. Man kann niemanden rauspicken, der gut war. Ich weiß aber, was ich an den Spielern habe. Ich bin überzeugt, dass wir ein anderes Gesicht zeigen!“