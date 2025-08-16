Nach Kraftakt: HSV verhindert Pokal-Blamage

Der Hamburger SV hat nur dank eines Kraftakts eine Blamage im DFB-Pokal verhindert.

Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin siegte beim deutschen Oberligisten FK Pirmasens mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung, eine Woche vor dem Saisonstart bei Borussia Mönchengladbach präsentierten sich die Gäste dabei lange Zeit in einer bedenklichen Verfassung.

Der kurz zuvor eingewechselte Guilherme Ramos (90.+2) köpfte den dreimaligen Pokalsieger in die Verlängerung, dort sicherte Ransford-Yeboah Königsdörffer (100.) den Gästen mit seinem Tor zum fünften Mal in Folge den Einzug in die 2. Runde. HSV-Fan und -Mitglied Yannick Grieß (53.) hatte den krassen Außenseiter in Führung gebracht. Doch in der Schlussphase der regulären Spielzeit schwanden bei Pirmasens immer mehr die Kräfte.

Auch Bochum müht sich in Runde zwei

Der VfL Bochum hat eine Blamage in der ersten Runde des DFB-Pokals mit viel Mühe abgewendet. Trotz vieler Probleme rang das Team von Trainer Dieter Hecking den leidenschaftlich kämpfenden Regionalligisten BFC Dynamo am Samstag mit 3:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung nieder. Der VfL erreichte somit erstmals seit 2022 wieder die zweite Pokalrunde.

(SID) / Bild: Imago