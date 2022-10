Nach Kritik an Show-Einlage: Antony kontert ten Hag

Nach der Zurechtweisung durch ManUnited-Trainer Erik ten Hag verteidigt Antony seine Show-Einlage. Der Brasilianer will sich seine Tricks nicht verbieten lassen.

Den Brasilianer Antony von Manchester United lässt die Kritik an seiner Show-Einlage gegen Sheriff Tiraspol kalt. Auf Instagram kündigte der 22-Jährige an, auch in Zukunft nicht auf solche Tricks wie die Doppel-Pirouette in der Europa League verzichten zu wollen.

„Wir sind für unsere künstlerische Art bekannt. Ich werde nicht mit dem aufhören, was mich stark gemacht hat“, schrieb er in seiner Instagram-Story. Dazu teilte er weitere Stories von Fans, die ihn für die Show-Einlage feierten.

Droht ein Konflikt mit ten Hag?

Ein Konflikt mit Trainer Erik ten Hag scheint nun vorprogrammiert. Beim ManUnited-Coach kam die Doppel-Pirouette weniger gut an. Vor allem deshalb, weil Antonys Pass im Anschluss an seinen Trick im Toraus landete.

Ten Hag wechselte den 22-Jährigen in der Halbzeit aus und kritisierte seinen Spieler öffentlich: „Solange es funktioniert, wenn man den Ball nicht verliert und Spieler täuscht, ist es in Ordnung. Aber wenn es ein Trick wegen eines Tricks ist, dann werde ich ihn korrigieren.“

Auch einige englischen Experte rügten Antony für seine Aktion beim Stand von 0:0. ManUnited-Legende Paul Scholes bezeichnete den Flügelstürmer gar als „Clown“.

Es bleibt abzuwarten, welche Tricks Antony im Premier-League-Spiel gegen West Ham United am Sonntag (17:15 Uhr live auf Sky Sport Premier League) auf Lager hat. Und wie sie ten Hag gefallen.

(skysport.de) / Bild: Imago