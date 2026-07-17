Nach Kritik: Rasen im WM-Finalstadion laut FIFA bereit

Während der Gruppenphase hatten mehrere WM-Stars den Zustand des Untergrunds kritisiert. „Der Platz – ich weiß gar nicht, ob man ihn so nennen kann“, sagte etwa Frankreichs Adrien Rabiot. „Er fühlte sich eher wie Kunstrasen an. Ziemlich hart und ziemlich uneben.“

Probleme wegen Temperaturen: Rasen vor WM-Finale bearbeitet

Die Probleme mit dem Rasen in East Rutherford, der für warme Jahreszeiten ausgelegt ist, führte Ferguson auf kühlere Temperaturen zu Beginn der WM zurück. Dennoch habe sich dieser während der bisherigen sieben Spiele „von Anfang bis Ende konstant als viertbester von 16 Plätzen erwiesen“, sagte der Platzmanager. „Wir sind mit allen Plätzen sehr zufrieden, aber besonders mit diesem, da er die höchste Belastung aufweist.“ Laut Ferguson war der beste Rasen der WM in Philadelphia, gefolgt von denen in Los Angeles und in der Nähe von Dallas.

Die FIFA hatte in den WM-Stadien Naturrasen verlegen lassen. In der Football-Profiliga NFL tragen sowohl die New York Giants als auch die New York Jets ihre Heimspiele im MetLife Stadium auf Kunstrasen aus. Nach dem Finale und vor dem Start der NFL-Vorbereitungsspiele wird der Rasenplatz entfernt und das Stadion wieder auf Kunstrasen umgestellt.