Nach kurz abgespieltem Elfmeter: Icardi mit Fehlschuss des Jahres

Der frühere argentinische Nationalspieler Mauro Icardi hat mit einem spektakulären Fehlschuss ungewollt für einen Internet-Hit gesorgt.

Der 30-Jährige setzte im Stadtderby zwischen Istanbulspor und Galatasaray in der türkischen Süper Lig einen indirekt ausgeführten Elfmeter neben das Tor, obwohl der Torwart geschlagen am Boden lag.

Icardis Gala-Kollege Kerem Aktürkoglu war in der 37. Minute beim Stand von 0:0 zum Strafstoß angetreten und hatte für den einlaufenden Stürmer abgelegt – doch dessen Schuss strich an der linken Stange vorbei. Torhüter David Jensen (Istanbulspor) hatte sich für die rechte Ecke entschieden und sah dem Ball nur hinterher.

So this just happened in the Turkish league…. 😬😂 pic.twitter.com/l9fgQUus1K

— Project Football (@ProjectFootball) September 26, 2023