Nach Kurzauftritt im ÖFB-Team: Rapid-Mitspieler häkeln „GOATstaller“

Für Guido Burgstaller lief am Montagabend sein ÖFB-Comeback nach vier Jahren Pause nicht wie gewünscht. Der Rapid-Kapitän kam gegen Aserbaidschan in der 82. Minute für Sasa Kalajdzic ins Spiel, in der 94. Minute musste Burgstaller mit Gelb-Rot vom Feld.

Nach seiner Rückkehr vom ÖFB-Team haben seine Mitspieler beim SK Rapid eine ganz besondere Überraschung für den Stürmer. Seine Kollegen und einige Teile des Trainerteams versammelten sich auf dem Trainingsplatz, trugen dabei ein rotes Trikot mit der Nummer drei und sangen die Bundeshymne.

Burgstaller spielte bei seinem Kurzeinsatz auch mit dieser Rückkennummer. Auf einigen T-Shirts war auch ein Bild von Burgstallers Roter Karte abgebildet.

Teamchef Ralf Rangnick meinte zum Platzverweis: „Es ist schade für ‚Burgi‘. Trotzdem war es wichtig, ihn für die zehn Minuten dabei zu haben und ihn am Ende für Sasa Kalajdzic bringen zu können.“