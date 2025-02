Nach langen Verhandlungen: Scheiblehner verlängert bei Blau-Weiß Linz

Der FC Blau-Weiß Linz hat nach langen Verhandlungen die Vertragsverlängerung von Cheftrainer Gerald Scheiblehner bekanntgegeben.

Der Linzer unterschreibt bei Blau-Weiß ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2027. Scheiblehner kam im Sommer 2021 zum Verein und führte diesen in der Saison 2022/23 zum Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga. Ebenfalls verkündete der Klub die Verlängerung von Co-Trainer Andreas Gahleitner bis 2027.

Bereits am Wochenende kündigte Scheiblehner seine bevorstehende Vertragsverlängerung an. „Wir sind uns grundsätzlich einig“, meinte der 47-Jährige im Sky-Interview. Nun ist der neue Kontrakt offiziell unterschrieben.

Scheiblehner spricht im Sky-Interview über bevorstehende Vertragsverlängerung (9. Februar 2025)

Die Stimmen zur Scheiblehner-Verlängerung

„Seit rund zwei Jahren arbeiten Cheftrainer Gerald Scheiblehner und ich nun zusammen für den FC Blau-Weiß Linz. In dieser bisherigen Zeit konnten wir uns erfreulicherweise schon einmal auf eine Vertragsverlängerung einigen. In den letzten beiden Jahren konnten der Meistertitel in der 2. Liga und der damit verbundene Aufstieg in die Bundesliga, historische Siege in der Bundesliga sowie der Klassenerhalt realisiert werden. Gerald Scheiblehner hat mit einer klaren Idee von Fußball und akribischer Arbeit die Mannschaft sehr erfolgreich stetig weiterentwickelt und wir durften großartige sportliche Erfolge feiern. Es freut mich, dass wir nun unseren gemeinsamen Weg fortsetzen und die Zusammenarbeit um weitere zwei Jahre verlängern. Zusammen wollen Cheftrainer Gerald Scheiblehner, Sportdirektor Christoph Schößwendter und ich den FC Blau-Weiß Linz als mittelständischen Bundesligisten in der obersten Spielklasse etablieren und weiterhin sehr hart dafür arbeiten“, so Geschäftsführer Christoph Peschek.

„Es freut mich wirklich sehr, dass Scheibi seinen Vertrag um weitere 2 Jahre verlängert hat. Ich habe ihn nicht nur als ehemaliger Spieler, sondern mittlerweile auch als Sportdirektor kennen und schätzen gelernt und bin absolut überzeugt von seiner Arbeit und auch davon, dass er für den FC Blau-Weiß Linz die beste Lösung ist. Gemeinsam haben wir in den letzten Jahren viel erreicht und ich bin mir sicher, dass wir in dieser Konstellation noch einiges erreichen können. Außerdem freut es mich sehr bekannt zu geben, dass wir uns auch mit Andreas Gahleitner auf eine Verlängerung seines Vertrages bis 2027 einigen konnten. Wir als Klub sind nicht nur von unserem Cheftrainer, sondern auch vom gesamten Trainerteam überzeugt und blicken somit den kommenden Aufgaben zuversichtlich entgegen“, sagte Sportdirektor Christoph Schößwendter.

„Es ist etwas Besonderes, nach bereits vier Jahren als Trainer bei einem Verein weitere zwei Jahre unterschreiben zu können. Diese Kontinuität ermöglicht meinem Trainerteam und mir eine Entwicklung der Mannschaft und insbesondere der jungen Spieler. Ich freue mich, dass jetzt Ruhe um meine Person einkehrt und wieder ausschließlich die kommenden Aufgaben im Vordergrund stehen. Gemeinsam haben wir bereits viel erreicht, wir wollen uns aber auch künftig stetig weiterentwickeln und den FC Blau-Weiß Linz in der Bundesliga etablieren“, meinte Cheftrainer Gerald Scheiblehner.

(Blau-Weiß Linz / Red.)

Bild: GEPA