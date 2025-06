Nach Lebensmittelvergiftung: Rückspiel von Salernitana verlegt

Nach der Lebensmittelvergiftung im Team des italienischen Zweitligisten US Salernitana wird das zweite Abstiegs-Duell mit Sampdoria Genua verlegt. Wie die Serie B am Dienstag bekannt gab, findet das ursprünglich für Freitag geplante Relegationsrückspiel nun erst am Sonntag (20.30 Uhr) statt.

Acht Spieler von Salernitana waren am Montagmorgen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Insgesamt 21 Personen aus dem Team waren auf dem Rückflug nach Salerno erkrankt, nachdem Salernitana das Hinspiel in Genua mit 0:2 verloren hatte. Der Verein hatte daraufhin um eine Verlegung des Rückspiels gebeten.

Laut italienischen Medien hat mittlerweile die Polizei das Hotel besucht, in dem die Spieler von Salernitana vor dem Hinspiel untergebracht waren und in dem das Essen für die Reise nach Salerno zubereitet wurde.

