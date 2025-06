Nach Leihe: Kossounou wechselt fest zu Atalanta

Der an Atalanta Bergamo ausgeliehene Odilon Kossounou kehrt nicht zum Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen zurück.

Wie Leverkusen am Freitagabend mitteilte, hat Bergamo die Kaufoption für den ivorischen Nationalspieler gezogen. Laut Medien zahlen die Italiener rund 25 Millionen Euro für den Innenverteidiger.

„Odilon war im erfolgreichsten Jahr der Vereinshistorie ein wichtiger Faktor in unserer Mannschaft. Wir freuen uns, dass er sich in Bergamo so gut integrieren konnte und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg“, sagt Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Kossounou war Teil der Leverkusener Mannschaft, die in der Saison 2023/24 das Double gewann, sein Vertrag bei den Rheinländern hatte noch Gültigkeit bis zum 30. Juni 2026.

Für Atalanta kam der 24-Jährige in der abgelaufenen Serie-A-Saison zu 18 Einsätzen, hinzu kamen vier Partien in der Champions League. Mit Platz drei in der Liga qualifizierte sich der Klub aus der Lombardei erneut für die Königsklasse.

