Nach Liverpool: Weiterer Premier-League-Gigant angelt nach Patson Daka

Patson Daka nach England? Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet soll Leicester City ein offizielles Angebot für den Angreifer von Red Bull Salzburg abgegeben haben.

Daka erzielte in 42 Spielen in allen Bewerben 34 Tore und lieferte zwölf Vorlagen. In der Bundesliga traf Daka in 28 Partien 27 Mal – ein Treffer alle 72 Minuten. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis Sommer 2024.

Beraten wird Daka von Stürmer-Legende Frederic Kanoute. Kanoute gab im April bereits die Marschroute vor. “Ich denke es ist Zeit für eine neue Herausforderung am Ende der Saison. Wir alle glauben, dass es Zeit ist für ihn weiterzuziehen”, so der ehemalige Stürmer zu Sky.

To be clear. Leicester are working to complete Patson Daka deal after official bid made to Salzburg – NOT Edouard, they’ve been negotiating for the Celtic striker but no agreement.

