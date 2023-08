Nach Lukse-Abgang: Vienna holt Ex-Bielefeld-Torhüter

First Vienna FC 1894 hat auf den Abgang von Andreas Lukse zu Blau-Weiß Linz reagiert und einen neuen Torhüter verpflichtet: Armin Gremsl wechselt ablösefrei von Arminia Bielefeld zum Zweitligisten. Der 29-Jährige unterschreibt auf der Hohen Warte einen Ein-Jahres-Vertrag bis 2024. Das gaben die Döblinger am Montag offiziell bekannt.

Für Gremsl ist es eine Rückkehr in die ADMIRAL 2. Liga. Der Tormann stand bereits für Horn, den FAC und Hartberg in insgesamt 26 Zweitligaspielen auf dem Rasen.

Ausgebildet wurde Gremsl im Nachwuchs des TSV Hartberg. Für die Steirer gab der 1,90 Meter große österreichische Torhüter sein Debüt in der zweiten Liga. Danach folgten Stationen beim FAC und Horn. 2017 wechselte er nach Zypern zu Doxa Katokopia. Für die Zyprioten bestritt Gremsl insgesamt 75 Partien. Nach seiner erfolgreichen Zeit auf Zypern folgten Stationen in St. Pölten, Craiova, Altach und Bielefeld. In Bielefeld lief sein Vertrag durch den Abstieg der Arminia mit Saisonende aus.

Vienna Sportdirektor Andreas Ivanschitz: „Wir sind sehr froh, dass wir Armin in den Gesprächen überzeugen und mit ihm den gewünschten Torhüter mit Erfahrung verpflichten konnten. Er machte in den Trainings einen sehr motivierten Eindruck, ist topfit, einsatzbereit und komplettiert hervorragend unser Torwarttrio. “

Bild: First Vienna FC