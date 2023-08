Schösswendter bestätigt bei Sky: Blau-Weiß Linz holt Torhüter Lukse

Neuer Torwart für Blau-Weiß Linz: Der Bundesliga-Aufsteiger nimmt Andreas Lukse unter Vertrag. Das bestätigte Sportdirektor Christoph Schösswendter am Sonntag im Sky-Interview. Lukse unterschreibt in Linz einen Zweijahresvertrag.

Lukse spielte zuletzt für Zweitligist First Vienna FC, wo er gestern freigestellt wurde. In der vergangenen Saison wurde der 35-Jährige in der ADMIRAL 2. Liga zum Tormann des Jahres ausgezeichnet.

Lukse bringt die Erfahrung von 89 Bundesliga-Spielen (für Altach & Rapid) mit nach Linz. Außerdem war er bereits beim 1. FC Nürnberg aktiv und bestritt ein Länderspiel für Österreich.

Bild: GEPA