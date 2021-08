Nach Messi-Schock! Agüero will ohne Kumpel nicht für Barca spielen

via

Agüero sollte zusammen mit Messi das neue Traum-Duo bei Barcelona bilden. Messi ist nun weg. Und auch Agüero hat schon vor seinem ersten Pflichtspiel keine Lust mehr.

Große Stars für wenig Geld: Der FC Barcelona wurde in den letzten Wochen für die neue Transferpolitik gelobt. Denn die Katalanen zogen hochkarätige Spieler ablösefrei an Land. Einer von ihnen war der Argentinier Sergio Kun Agüero von Manchester City. Der freute sich darauf mit seinem Kumpel und Nationalmannschaftskollegen Lionel Messi künftig auf Torejagd zu gehen.

Doch nach ewigem Hin und Her zwischen Klub, Spieler und Liga-Regularien, wird Messi den Klub nach 21 Barca-Jahren verlassen. Laut Medienberichten werde der mehrfache Weltfußballer künftig für PSG auf Torejagd gehen – ohne Agüero. Letzterer scheint von den Entwicklungen gar nicht begeistert. Denn Agüero schwärmte bei seiner Vorstellung in Barcelona von Messi: “Natürlich hoffe ich, dass ich mit Lionel spielen kann. Ich kenne ihn so gut, wir sind gute Freunde.”

Agüero soll Anwalt eingeschaltet haben

Laut dem öffentlichen TV-Sender aus Barcelona, Beteve, und der Sendung La Porteria, hat Agüero bereits seinen Anwalt eingeschaltet, um einen Weg aus dem erst vor wenigen Wochen abgeschlossenen Vertrag mit dem FC Barcelona heraus zu finden.

Dem Bericht zufolge sei Agüero “wütend” über die Entwicklungen rund um Messi. Die Zukunft von Agüero bei Barca sehe “nicht gut aus”, heißt es. Wie die Daily Mail berichtet, habe Agüero seine Vertragsunterschrift damals sogar verzögert, um sicherzugehen, dass Messi bleibe. So wie es aussieht, tat er dies nicht lange genug.

