Nach Milan-Ausrutscher: Inter patzt gegen Sassuolo

Italiens Fußball-Meister Inter Mailand hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Nerazzurri verloren am 26. Spieltag im Heimspiel gegen US Sassuolo Calcio 0:2 (0:2) und liegen nach der zweiten Heimniederlage in Folge mit 54 Punkten nun zwei Zähler hinter dem AC Mailand.

Der Stadtrivale hatte am Vortag bei Schlusslicht US Salernitana nur 2:2 (1:1) gespielt. Inter, unter der Woche dem FC Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit 0:2 unterlegen, hat in der Serie A aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg geholt. Giacomo Raspadori (8.) und Gianluca Scamacca (26.) sorgten mit ihren Treffern für die dritte Saisonpleite des Titelverteidigers

(SID)

Bild: Imago