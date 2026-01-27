Nach Mittelfinger-Geste: ICE-Liga gibt Lewington-Sperre bekannt

Eishockey-Profi Tyler Lewington vom EC Red Bull Salzburg ist von der ICE-Liga wegen eines Verstoßes gegen den Ethikkodex sowie gegen die Disziplinarvorschriften der Liga für fünf Spiele gesperrt worden.

Außerdem wurde der Verteidiger mit einer Geldstrafe von 2.400 Euro belegt. Lewington hatte beim 4:2 seines Teams bei den Graz99ers bei seinem Abgang nach einer Spieldauer-Strafe mit einer Mittelfinger-Geste in Richtung der Zuschauer provoziert.

Der Schlager am vergangenen Freitag in Graz lief nach harten Bandagen von beiden Teams aus dem Ruder. 128 Strafminuten wurden am Ende verteilt, die Grazer wie auch die Salzburger beklagten Verletzte. Die Grazer Josh Currie (drei Partien plus 750 Euro) und Marcus Vela (zwei Partien plus 400 Euro) wurden nach ihren Spieldauer-Strafen von der Liga ebenfalls gesperrt.

(APA)

Beitragsbild: GEPA