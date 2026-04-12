Nach monatelanger Pause: Trauner gibt Kurzzeit-Comeback bei Feyenoord

Der österreichische Internationale Gernot Trauner hat nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback bei Feyenoord Rotterdam gegeben.

Beim 1:1 gegen Nijmegen am Sonntag kam der Verteidiger in der Nachspielzeit aufs Feld. Der 34-Jährige hatte seit Mai des Vorjahres aufgrund von Problemen mit der Achillessehne und dem Knie kein Pflichtspiel mehr bestritten. Sein Vertrag beim aktuellen Tabellenzweiten der niederländischen Liga läuft im Sommer aus.

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