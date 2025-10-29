Nach Muskelverletzung: Napoli-Star bereits operiert

Kevin De Bruyne hat sich am Mittwoch in Antwerpen einer Operation an seinem rechten Oberschenkel unterzogen. Die Operation sei „ein vollkommener Erfolg“ gewesen, gab sein italienischer Club SSC Napoli in seinem Statement bekannt. Der 34-jährige Spielmacher hatte sich am Samstag bei der Ausführung eines Elfmeters eine Verletzung des hinteren Oberschenkelmuskels zugezogen. Wie lange der Belgier ausfällt, ist nicht bekannt.

De Bruyne hatte Napoli im Spitzenspiel der Serie A gegen Inter Mailand per Elfmeter in der 33. Minute in Führung gebracht, sich danach aber gleich an den Oberschenkel gegriffen und musste ausgetauscht werden. Meister Napoli gewann schließlich 3:1 und führt die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf AC Milan an.

(APA)/Beitragsbild: Imago