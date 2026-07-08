Nach neun Jahren: Kroatiens Teamchef Dalic tritt zurück

Weniger als eine Woche nach dem 1:2 gegen Portugal und dem enttäuschenden Sechzehntelfinal-Aus bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko ist der kroatische Teamchef Zlatko Dalic nach neun Jahren im Amt zurückgetreten.

Der 59-jährige Dalic habe „sein unglaublich erfolgreiches Kapitel“ mit der Auswahl beendet, teilte Kroatiens Verband am Mittwoch mit. Unter Dalics Führung wurde Kroatien 2018 Vize-Weltmeister und 2022 in Katar Dritter.

„Eine bescheidene Ankunft. Eine unvergessliche Reise. Ein stolzer Abschied„, schrieb der Verband auf X: „Zlatko Dalic hat beschlossen, sein unglaublich erfolgreiches Kapitel mit Kroatien zu beenden.“