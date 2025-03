Nach NL-Dämpfer zählt für Rangnick nur WM-Ticket

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat das erste Ziel des Jahres nicht erreicht.

Mehr Bedeutung als der Rückkehr in die Liga A der Nations League messen Ralf Rangnick und seine Schützlinge aber einer erfolgreichen WM-Qualifikation bei. Dafür darf die 0:2-Niederlage am Sonntag im Nations-League-Playoff in Serbien als Warnung gelten. Rangnick betonte trotz der jüngsten Rückschläge seine Zuversicht, mit der ÖFB-Auswahl an der Endrunde 2026 in Nordamerika teilzunehmen.

Im nächsten Länderspiel am 7. Juni in Wien gegen Rumänien zählt es bereits. „Es geht darum, dass sich Österreich nach 28 Jahren wieder für die WM qualifiziert“, betonte Rangnick. Viele Teamspieler seien 1998 noch gar nicht auf der Welt gewesen. „Und für viele in meiner Mannschaft ist es im Prinzip die letzte Chance, überhaupt mal bei einer WM zu spielen. Für mich wahrscheinlich auch – die erste und die letzte“, meinte Rangnick. „Von dem her werden wir alles investieren. Ich bin auch überzeugt davon, dass wir das schaffen – wenn wir mal halbwegs von dieser Verletzungsmisere, ja Seuche, verschont bleiben.“

Gegen die Serben hätten ihm – inklusive den aus Belastungsgründen erst später eingewechselten David Alaba und Marko Arnautovic – neun „potenzielle Erste-Elf-Spieler“ gefehlt, rechnete Rangnick vor. Dazu kämen mit Sasa Kalajdzic, Michael Svoboda und Andreas Weimann noch drei weitere derzeit verletzte Alternativen. „Dass man das in der einen oder anderen Situation merkt, ist völlig normal“, sagte Rangnick. Das heiße auch nicht, dass er mit den in Belgrad aufgebotenen Spielern nicht zufrieden sei.

„Bin ich meinem Kapitän schuldig“ – Rangnick über Alaba