Nach nur einer Saison: Barcelona gibt Pjanic ab

via

via Sky Sport Austria

Miralem Pjanic wechselt vom FC Barcelona in die türkische Süper Lig zu Besiktas Istanbul. Wie die Katalanen mitteilten, wird der Bosnier bis Saisonende an den Bosporus ausgeliehen. Wie aus der Pressemitteilung des Vereins hervorgeht, übernimmt übernimmt ein Drittel der Gehaltskoste in Höhe von 2,75 Millionen Euro.



Pjanic war erst im vergangenen Sommer von Juventus Turin nach Barcelona gewechselt, konnte sich im Mittelfeld der Katalanen aber nie richtig durchsetzen. Insgesamt absolvierte der 31-Jährige in der vergangenen Spielzeit 19 Spiele für Barca. Insgesamt trug Pjanic 30 Mal das Trikot der Katalanen, dabei gelang ihm weder ein Tor noch ein Assist.

Unter Barca-Trainer Koeman hatte Pjanic keinerlei Chancen mehr auf Einsatzzeiten: “Jeder Einzelne aus dem Team weiß genau, auf wen wir setzen und wer es schwer haben wird, zum Einsatz zu kommen. Für einige Spieler ist es sehr, sehr schwer, was weder gut für sie noch gut für uns ist”, hatte Koeman vor wenigen Tagen in Bezug auf Pjanic klargestellt. Pjanic´ Vertrag bei Barcelona läuft noch bis 2024.

Bild: Imago