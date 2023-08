Nach nur neun Monaten: Lopetegui verlässt Wolverhampton

Nach nur neun Monaten verlässt der frühere spanische Fußball-Nationaltrainer Julen Lopetegui Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers. Nach Angaben des dreimaligen englischen Meisters kam es in beiderseitigem Einvernehmen zur Trennung. Die Saison beginnt am Freitag, der Klub des lange Zeit verletzt gewesenen ÖFB-Stürmers Sasa Kalajdzic spielt am Montagabend bei Manchester United.

Teammanager Lopetegui hatte Wolverhampton im November auf dem letzten Tabellenplatz übernommen und zum Klassenerhalt geführt. „Obwohl es unser Ziel war, gemeinsam in die neue Saison zu starten, ist allgemein bekannt, dass es zu einigen Schlüsselthemen Meinungsverschiedenheiten gab“, sagte Sportdirektor Matt Hobbs. Alle Parteien seien sich einig gewesen, „dass es am besten wäre, sich zu trennen“.

Der 56-jährige Lopetegui war Anfang Oktober des vergangenen Jahres nach drei Jahren beim FC Sevilla von seinen Aufgaben entbunden worden, mit den Andalusiern hatte er 2020 die Europa League gewonnen.

(SID) / Bild: Imago