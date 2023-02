Nach nur sechs Spielen: Lindner-Klub Sion entlässt Trainer

Der FC Sion hat Trainer Fabio Celestini freigestellt. Nach nur sechs Spielen muss der 47-Jährige den Trainerstuhl beim Klub von ÖFB-Teamgoalie Heinz Lindner räumen. Das gab der Schweizer Klub am Montag offiziell bekannt.

Sion holte unter Celestini in sechs Partien nur zwei Punkte. Klubchef Christian Constantin wird vorerst die Geschicke übernehmen. Am Mittwoch empfängt der FC Sion mit Torhüter Heinz Lindner Lugano im Cup-Viertelfinale, am Sonntag dann in der Super League. Lindner stand beim Vorletzten der Tabelle in allen bisherigen 22 Runden im Tor.

Die Entlassung von Celestini gibt aber einRätsel auf: Der Klub schreibt nämlich in einer Aussendung, dass Celestini „für eine Woche freigestellt“ sei. 2018, bei der Entlassung von Maurizio Jacobacci agierte der FC Sion bereits ähnlich. Damals hiess es, er sei „für das Wochenende freigestellt“. Schließlich bedeutete diese Aussage das Ende von Jacobacci auf der Sion-Bank.

Bild: Imago