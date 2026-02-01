Nach nur sieben Monaten: Werder trennt sich von Trainer Steffen

Der deutsche Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich am Sonntag nach nur sieben Monaten von Trainer Horst Steffen getrennt.

Der Tabellen-15. reagierte auf die Negativserie von zehn Spielen ohne Sieg. Nach dem 1:1 gegen Mönchengladbach beträgt der Vorsprung des Teams mit den drei Österreichern Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll auf den Relegationsplatz nur noch einen Punkt.

Die bisherigen Co-Trainer Raphael Duarte und Christian Groß werden die Mannschaft interimistisch übernehmen und auf das nächste Spiel beim SC Freiburg (am Samstag ab 15:15 Uhr live auf Sky – streame das Spiel mit Sky X!) vorbereiten.

Steffen-Entlassung „eine schwere Entscheidung“

„Es war eine schwere Entscheidung, aber wir haben nicht mehr die Überzeugung, dass Horst den Turnaround nach dieser langen Serie ohne Sieg gemeinsam mit der Mannschaft schaffen wird“, sagte Bremens Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz, der Steffen im Sommer als „Wunschlösung“ und Nachfolger des zuvor freigestellten Ole Werner präsentiert hatte.

Nach einem ordentlichen Start schlitterte Werder in den vergangenen Wochen immer tiefer in die Krise und steckt mittlerweile im Abstiegskampf.

(APA/SID) / Bild: Imago