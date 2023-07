Nach nur zwei Tagen: Stuttgart bricht Trainingslager in Österreich ab

Satz mit x, war wohl nix! Nach nur zwei Tagen bricht der VfB Stuttgart sein Trainingslager im österreichischen Neukirchen am Großvenediger wieder ab.

Das wurde am Mittwochmorgen nach einer Platzbegehung gemeinsam von den Verantwortlichen rund um Vorstandsboss Alexander Wehrle, Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und dem Trainerteam entschieden. Nach einem Gewitter am Dienstagnachmittag war der Platz des USC Neukirchen unbespielbar. Weil weitere Regenfälle angekündigt sind, wird das auch bis auf weiteres so bleiben.

„Wir hätten das Trainingslager sehr gerne wie geplant absolviert“, sagt Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. „Ohne vollumfänglich nutzbare Trainingsplätze macht eine Aufenthalt aber natürlich keinen Sinn. Deshalb haben wir uns für die vorzeitige Heimreise nach Stuttgart entschieden.“

Schon heute Vormittag wird der VfB sein Quartier in Neukirchen räumen und zurück nach Stuttgart fahren.

