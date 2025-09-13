Nach Österreich: Trio komplettiert Davis-Cup-Finalturnier

Neben Österreich sind am Samstag auch Deutschland, Argentinien und Frankreich ins Davis-Cup-Finalturnier in Bologna eingezogen. Die Deutschen setzten sich in Tokio gegen Japan ungefährdet mit 4:0 durch. Die Argentinier eliminierten den Vorjahresfinalisten Niederlande in Groningen. Den entscheidenden dritten Punkt holte das Doppel Andres Molteni/Horacio Zeballos mit 6:3,7:5 gegen Sander Arends und Botic van de Zandschulp.

Die Franzosen behielten in Kroatien die Oberhand. Kroatiens Topstar Marin Cilic verlor in Osijek nach jenem gegen Arthur Rinderknech am Vortag auch sein zweites Einzel gegen Corentin Moutet. Belgien führt in Sydney gegen Australien überraschend 2:0. Unter anderem besiegte Raphael Collignon US-Open-Viertelfinalist Alex de Minaur 7:5,3:6,6:3. Eine 2:0-Führung nimmt auch Dänemark in Spanien mit in den Sonntag. Das Duell zwischen den USA und Tschechien stand nach dem ersten Tag 1:1.

Davis-Cup-Auslosung am Mittwoch

Gastgeber und Titelverteidiger Italien um Topstar Jannik Sinner ist für das Finalturnier der besten acht Nationen von 18. bis 23. November gesetzt. Die Auslosung für das Final 8 erfolgt am Mittwoch (12.00 Uhr) auf dem Piazza Maggiore im Zentrum von Bologna.

(APA) / Bild: Imago