Nach Offensivspektakel: Yamal trifft im Nations-League-Finale auf „CR7“

Lamine Yamal zauberte und traf: In einem hochklassigen Offensivspektakel zeigte das 17 Jahre alte Ausnahmetalent einmal mehr auf beeindruckende Weise, dass ihm im Weltfußball die Zukunft gehört. Beim furiosen 5:4 (2:0) der Spanier im Halbfinale der Nations League gegen Frankreich stand der Jungstar des FC Barcelona im Mittelpunkt – und trifft jetzt am Sonntag (21.00 Uhr) im Finale auf Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo (40).

„Er ist eine Legende. Ich habe hohen Respekt vor ihm. Aber mein Job wird es sein, dass wir das Spiel gewinnen“, sagte Yamal. Es sei natürlich ein besonderes Spiel, „da kann ich beweisen, was ich kann. Es ist eine Motivation, mit dieser Mannschaft einen weiteren Titel zu gewinnen. Wir wollen weiter Geschichte schreiben“. Fragen nach dem Ballon d’Or wehrte er ab: „Das Wichtigste ist, mit der Mannschaft zu gewinnen und das Finale zu erreichen.“

Yamal hatte mit zwei Treffern (54. und 67.) entscheidenden Anteil, zwei weitere leitete er mit ein. Vor seinem ersten Tor war der Youngster gefoult worden und hatte beim Elfmeter wie selbstverständlich Verantwortung übernommen.

Die UEFA kürte ihn zum „Player of the match“. „Er erzielte nicht nur zwei Tore, sondern sorgte für permanente Gefahr. Er besitzt ein unglaubliches Maß an Reife für sein Alter“, hieß es in der Begründung für die logische Wahl.

Schon vor der Partie hatte Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente Superlative bemüht, um den begnadeten Offensivspieler zu beschreiben. „Er ist von Gottes Zauberstab berührt. Und er ist vielleicht dazu berufen, eine Legende zu werden“, sagte der Europameister-Coach der SZ.

Yamal, der sowohl in der Selección als auch beim FC Barcelona eine Schlüsselrolle einnimmt, sei „ein sehr zentrierter, für einen 17-Jährigen sehr erwachsener Junge. Er überrascht uns jeden Tag aufs Neue. Nicht nur technisch, auch in Bezug auf seine Haltung, seine Spielinterpretation, Problemlösungen“.

Yamal, so de la Fuente weiter, habe „immer Lösungen parat, wählt immer die richtige aus, irrt nur selten. Das ist ein natürliches Talent, das nur sehr wenige Fußballer haben“.

