Nach Olympiasieg: Djokovic sagt für Masters in Cincinnati ab

Tennis-Olympiasieger Novak Djokovic hat nach der Goldmedaille von Paris seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Cincinnati in der kommenden Woche zurückgezogen.

Der 37-jährige Serbe hatte am vergangenen Sonntag in Paris in einem denkwürdigen Finale gegen den Spanier Carlos Alcaraz erstmals Olympia-Gold gewonnen.

Der 24-fache Grand-Slam-Sieger hat das Hartplatzturnier in Cincinnati, das auch der Vorbereitung auf die US Open in New York dient, bisher dreimal gewonnen.

(APA)/Bild: Imago