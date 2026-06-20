Nach OP: Emotionaler Empfang für Kanadas Koné

Nach seiner Horrorverletzung ist Ismael Koné zur kanadischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgekehrt und emotional empfangen worden. Das ganze Team feierte den 24-Jährigen lautstark, als er mit Gipsbein und Krücken aus einem offiziellen WM-Van kletterte.

Zusammen mit Trainer Jesse Marsch stimmten die Spieler „Ismael, Ismael“-Rufe an. Der Mittelfeldspieler hatte beim 6:0 gegen Katar einen Bruch des linken Schien- und Wadenbeins erlitten, er wurde im Vancouver General Hospital operiert.

Ein Video der Nationalmannschaft auf X zeigt, wie Koné von seinen Teamkollegen umarmt und aufgemuntert wird. Die Verletzung des Leistungsträgers hatte am Donnerstag für einen Schockmoment gesorgt: Nach einem Foul von Assim Madibo war er zu Boden gegangen, sein Unterschenkel in einer deutlichen Fehlstellung, er musste minutenlang auf dem Feld medizinisch betreut werden. Seine Mitspieler bildeten bei der Behandlung auf dem Platz eine Traube um Koné, um zu verhindern, dass die TV-Kameras Nahaufnahmen machten.

Bereits aus dem Krankenhaus hatte Koné angekündigt, „vorübergehend in die Rolle des Assistenztrainers“ zu schlüpfen und sein Team „von der Seitenlinie aus“ zu unterstützen. Bereits mit einem Remis im letzten Vorrundenspiel am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr ) gegen die Schweiz würde sich Kanada den ersten Platz in der Gruppe B sichern und könnte zumindest ein weiteres Heimspiel in Vancouver bestreiten.