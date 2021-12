Nach Party-Eklat: Pep mit Weihnachts-Ansage für City-Stars

via

Pep Guardiola ist die kürzliche Party-Nacht von Jack Grealish und Phil Foden äußerst sauer aufgestoßen. Vor den Weihnachtsfeiertagen fordert der City-Coach seine Spieler daher noch einmal ganz besonders zu Disziplin auf.

Grealish und Foden hatten den 7:0-Sieg von Manchester City gegen Leeds United wohl mit einer ausgiebigen Party-Nacht gefeiert. Der englische Telegraph veröffentlichte ein Foto, auf dem die beiden Spieler in einem Nachtclub zu sehen sind. Dem Bericht zufolge, sei man bei City außerdem nicht glücklich über den Zustand gewesen, in dem das Duo am folgenden Morgen zur Regenerationseinheit aufgetaucht war.

Coach Guardiola hatte daraufhin Konsequenzen gezogen und die beiden Spieler gegen Newcastle United (4:0) nicht berücksichtigt. „Es war keine Rotation. Ich habe mich für dieses Team entschieden, weil es diese Spieler verdient hatten, zu spielen, und nicht die anderen“, begründete der 50-Jährige vielsagend.

Guardiola will Fokus trotz Weihnachten hoch halten

Mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage forderte Guardiola seine Mannschaft nun noch einmal explizit zu Disziplin auf. „Zur Weihnachtszeit habe ich ein besonderes Auge auf das Verhalten auf und neben dem Platz. Wenn das Verhalten neben dem Platz nicht angemessen ist, dann spielen sie nicht.“

Trotz der Ablenkungen durch Weihnachten müsse man den Fokus hoch halten. Für City geht es bereits am Boxing Day (26. Dezember) weiter. Dann treffen die Skyblues auf Leicester City.

