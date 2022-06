Nach Perisic: Weiterer Kroatien-Spieler fällt gegen ÖFB-Team aus

Nach Ivan Perisic verpasst auch Josko Gvardiol das Nations-League-Spiel der kroatischen Nationalmannschaft gegen Österreich.

Das gab der kroatische Fußball-Verband am Freitag bekannt. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger von RB Leipzig laboriert an einer Muskelverletzung und wird den kompletten Juni-Block in den Nations League verpassen.

Gvardiol hatte vor wenigen Wochen mit den Leipzigern nach dem Finalerfolg über den SC Freiburg den DFB-Pokal gewonnen. Er wurde sieben Minuten vor dem Ende der Verlängerung eingewechselt.

Kroatien trifft in der Nations League am Freitag (20.45 Uhr) auf Österreich und am Montag (20.45 Uhr) in der Neuauflage des WM-Finals von 2018 auf Frankreich. Am 10. Juni geht es für den amtierenden Vizeweltmeister gegen Dänemark, drei Tage später steht das Rückspiel gegen Frankreich auf dem Programm.

(SID)/Bild: Imago