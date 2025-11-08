Nach Piastri-Crash: Norris baut WM-Vorsprung mit Sprint-Sieg aus

McLaren-Pilot Lando Norris hat im Sprint von Brasilien den nächsten Wirkungstreffer gegen seinen Teamrivalen Oscar Piastri gelandet – Max Verstappen spielte am Samstag nur eine Nebenrolle.

WM-Spitzenreiter Norris gewann das turbulente Kurzrennen vor dem Mercedes-Duo Kimi Antonelli und George Russell sowie Verstappen im Red Bull. Piastri schied dagegen nach einem Fahrfehler auf der sechsten Runde aus, auf feuchter Strecke erwischte es an dieser Stelle gleich drei Autos in kurzer Folge. Auch Nico Hülkenberg beschädigte dort seinen Sauber und wurde am Ende nur 16. des Sprints.

„Das war hart, es war kein einfaches Rennen, so erwartet man es in Sao Paulo“, sagte Norris mit Blick auf die teilweise nasse Strecke: „Aber dann ist der Sieg noch mehr wert.“ Piastri wurden eben diese Bedingungen zum Verhängnis, es sei kein „besonderer“ Fehler gewesen, sagte der Australier, „ich hatte einfach Pech auf nasser Strecke.“

Norris baut WM-Vorsprung weiter aus

Im WM-Klassement baute Norris seinen knappen Vorsprung damit ein wenig aus, neun Punkte liegt er nun vor Piastri. Verstappens Rückstand auf Norris wuchs auf 39 Punkte. Für den Weltmeister, der seit der Sommerpause eine beachtliche Aufholjagd hingelegt hatte, ist dies ein Rückschlag. Inklusive Brasilien sind nur noch vier Rennwochenenden zu absolvieren, zum Erhalt seiner Titelchancen muss der Niederländer eigentlich in jedem Rennen Punkte gutmachen.

Weiter geht es am Abend (ab 19 Uhr LIVE bei Sky!) mit dem Qualifying, der Grand Prix steigt am Sonntag (ab 18 Uhr LIVE bei Sky!). Verstappen hofft nun, mithilfe von Setup-Änderungen näher an die McLaren heranzukommen. „Wir werden etwas tun, um das Auto in ein besseres Fenster zu bekommen“, sagte er bei Sky: „Wenn wir noch ein bisschen finden, können wir hoffentlich Druck machen.“

(SID).

Beitragsbild: Imago.