Nach Playoff-Aus: Bills feuern Headcoach Sean McDermott

Die Buffalo Bills haben auf das neuerliche frühe Aus in den Playoffs der NFL reagiert und sich von Trainer Sean McDermott getrennt.

Der 51-Jährige, der die Bills achtmal in die Playoffs führte, muss nach neun Jahren seinen Posten räumen. Er ist bereits der zehnte Trainer, der in dieser Saison in der NFL entlassen wurde.

Dies teilte das Team zwei Tage nach dem K.o. in der Divisional Round bei den Denver Broncos mit. Zugleich wurde General Manager Brandon Beane zum „President of Football Operations“ ernannt. Die Bills hatten in der Nacht zu Sonntag in Denver mit 30:33 nach Verlängerung verloren.

(SID) / Bild: Imago