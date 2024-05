Nach Pleite gegen Zverev: Nadal-Ära bei French Open wohl vorbei

Nach der Erstrundenpleite von Rafael Nadal gegen Alexander Zverev ist die Profi-Zeit des Spaniers bei den French Open wohl vorbei. „Wenn es das letzte Mal war, habe ich es genossen“, sagte der bald 38-Jährige, der andeutete, dass es sein letzter Auftritt beim prestigeträchtigen Sandplatzturnier war. Endgültig festlegen wollte sich der Rekordchampion aber nicht.

Mit 3:6,6:7(5),3:6 ging das womöglich letzte Spiel von Nadal bei den French Open trotz einer kämpferischen Leistung deutlich verloren. Der Rekordsieger von Roland Garros ist aufgrund seiner langen Verletzungspause aktuell nur 275. der ATP-Weltrangliste, deshalb musste er ungesetzt antreten. Es war die erste Erstrundenpleite beim prestigeträchtigen Turnier in Paris überhaupt.

„Die Gefühle heute sind mit Worten schwer zu beschreiben. Für mich ist es so besonders, die Liebe der Menschen an dem Ort zu spüren, den ich am meisten liebe“, sagte Nadal nach der Pleite. Worte, die nach Abschied klingen.

Unglaubliche Nadal-Serie bei French Open

Insgesamt 14-mal konnte Nadal die French Open bereits gewinnen. Seit seinem ersten Antreten 2005 – bei dem er sofort seinen ersten Titel gewinnen konnte – verlor der Spanier nur viermal eine Partie (bei 116 gespielten Matches). 2016 trat er aufgrund einer Handgelenksverletzung nicht zu seinem Drittrundenspiel an. Neben Zverev gelang es bisher nur Novak Djokovic (zweimal) und Robin Söderling, Nadal auf dem Court bei den French Open zu besiegen. Jedes Finalspiel, zu dem der Spanier antrat, konnte er auch gewinnen.

Bild: Imago