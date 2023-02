Nach Pokal-Rot: Strafe für Mainz-Coach Svensson

via

via Sky Sport Austria

Der FSV Mainz 05 muss in der ersten Hauptrunde des nächsten DFB-Pokalwettbewerbs ohne Trainer Bo Svensson auskommen.

Der Däne wurde vom Sportgericht des DFB wegen „unsportlichem Verhalten“ mit einem Innenraumverbot für das nächste Pokalspiel belegt. Der FSV hat das Urteil bereits akzeptiert.

Svensson hatte wegen einer Beleidigung in Richtung der Schiedsrichter während des Pokal-Achtelfinals am Mittwoch gegen Bayern München (0:4) die Rote Karte gesehen. Svensson gab zu: „Ich habe ’seid ihr blind?‘ in Richtung der Schiedsrichter gesagt“. Nach dem Spiel hat sich der Coach beim Unparteiischen Deniz Aytekin (Oberasbach) dafür entschuldigt.

Ein Innenraumverbot beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Trainer darf in dieser Zeit weder unmittelbar noch mittelbar mit der Mannschaft in Kontakt treten.

(SID) / Bild: Imago