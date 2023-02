Nach Rang vier im Riesentorlauf: Österreich baut Führung in Blechwertung aus

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Skiteam führt vor den abschließenden beiden Slaloms bei der Alpinski-WM die Blechwertung klar an. In elf Rennen gab es bisher sieben vierte Plätze für die Läuferinnen und Läufer des ÖSV. Die Statistik untermauert, dass es auch im Teambewerb der Platz neben dem Podest wurde. Als bisher letzter vierter Rang kam am Freitag jener von Stefan Brennsteiner im Riesentorlauf der Männer hinzu.

Vierter waren auch jeweils in der Abfahrt ex aequo Mirjam Puchner und Cornelia Hütter sowie Marco Schwarz, in der Kombination Ramona Siebenhofer und im Parallelbewerb Adrian Pertl.

Die weiteren vierten Ränge gingen an River Radamus (USA) in der Kombination, Marco Odermatt (SUI) im Super-G, Marie Lamure (FRA) im Parallelbewerb und Lara Gut-Behrami (SUI) im Riesentorlauf. Im Frauen-Super-G entfiel Rang vier, weil es mit Hütter und Kajsa Vickhoff Lie (NOR) zwei Dritte zu feiern gab.

In der Medaillenwertung ist das weiterhin goldlose Österreich mit drei Silbernen und vier Bronzenen Achter und hat genausoviele Medaillen errungen wie die Schweiz, die aber mit 3/3/1 glänzendere Erfolge umjubelte. Mehr Medaillen hat nur Norwegen mit 1/3/4 errungen.

(APA) / Bild: GEPA