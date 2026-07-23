Nach Rapid-Abschied: Neuer Klub für Lukas Grgic

Lukas Grgic hat nach seinem Abschied vom SK Rapid einen neuen Verein gefunden.

Der österreichische Mittelfeldspieler wechselt zu SSC Bari in die italienische Serie C. Das gab der Klub am Donnerstag offiziell bekannt.

Der 30-Jährige aus Wels unterschreibt in Bari einen Vertrag bis 2028. Grgic steht dem Team von Trainer Massimo Rastelli ab sofort zur Verfügung und wird bereits im Trainingslager in Roccaraso zu seinen neuen Mannschaftskollegen stoßen.

Für den SK Rapid absolvierte Grgic insgesamt 95 Pflichtspiele. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.