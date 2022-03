Nach Rauswurf bei Haas: Mazepin reagiert mit Statement

via

via Sky Sport Austria

Mick Schumacher bekommt einen neuen Teamkollegen in der Formel 1: Das US-Team Haas hat sich von seinem russischen Fahrer Nikita Mazepin getrennt, wie der Rennstall am Samstag bekannt gab. Der 23-Jährige reagiert auf Instagram.

Mazepin zeigte sich in einem Statement in den Sozialen Medien „sehr enttäuscht“ über die Entscheidung und klagte das Team für diesen „einseitigen Schritt“ an: „Die Entscheidung der FIA und meine anhaltende Bereitschaft, die vorgeschlagenen Bedingungen zu akzeptieren um weiterzumachen, wurden komplett ignoriert.“ Er werde „in den kommenden Tagen mehr zu sagen haben“.

Auch Hauptsponsor muss gehen

Neben Mazepin ist auch das russische Bergbauunternehmen Uralkali, bei dem Mazepins milliardenschwerer Vater Dmitri Mehrheitsaktionär ist, nicht mehr Hauptsponsor des Teams.

