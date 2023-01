Nach Reanimation: Bengals-Bills-Spiel wird nicht in dieser Woche fortgesetzt

Das nach dem Herzstillstand von Footballprofi Damar Hamlin abgebrochene NFL-Spiel der Buffalo Bills bei den Cincinnati Bengals wird zumindest in dieser Woche nicht mehr fortgesetzt oder neu angesetzt.

Das habe die Liga nach Gesprächen mit beiden Teams und der Spielergewerkschaft entschieden, teilte NFL-Chef Roger Goodell am Dienstag mit. Ob die Partie zu einem späteren Zeitpunkt zu Ende gespielt wird, sei noch nicht klar, hieß es weiter.

Hamlin musste am Feld reanimiert werden

Der 24-jährige Hamlin war am Montagabend beim NFL-Schlager seiner Bills gegen die Bengals kurz nach einer Abwehraktion zusammengesackt. Minutenlang war der Verteidiger von Sanitätern und Ärzten reanimiert worden, ehe er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach längeren Beratungen wurde die Begegnung beim Stand von 7:3 für die Bengals im ersten Viertel abgebrochen. Laut Angaben seines Clubs wird Hamlin weiter auf der Intensivstation einer Klinik in Cincinnati behandelt. Sein Zustand sei immer noch kritisch, hieß es.

Am NFL-Spielplan für das kommende Wochenende werde es keine Änderungen geben, teilte die Liga mit. Dann ist die letzte Runde des Grunddurchganges angesetzt, an dem die letzten Play-off-Teilnehmer und die Reihenfolge in der Tabelle ermittelt werden. Während die Bengals um den Titel ihrer Division kämpfen, haben die Bills noch die Chance auf die beste Bilanz in der AFC Conference und damit ein Freilos in der ersten Play-off-Runde. Buffalo empfängt am Sonntag die New England Patriots, Cincinnati die Baltimore Ravens.

(APA)/Bild: Imago