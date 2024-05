Nach Rekordtitel: Guardiola spricht über City-Abschied

Pep Guardiola lässt am Sonntagabend auf die Frage nach seiner Zukunft überraschend aufhorchen. Der Meistertrainer sagt, dass die nächste Saison seine letzte als Coach von Manchester City sein könnte.

Manchester City besiegt West Ham United im Saisonfinale mit 3:1 und holt damit den vierten Premier-League-Titel in Folge und Guardiolas sechsten in sieben Spielzeiten in Manchester. Der ehemalige Bayern-Trainer feiert somit Erfolge en masse mit den Skyblues.

Nach dem Schlusspfiff überrascht der spanische Star-Trainer mit Aussagen über seine Zukunft: „Die Realität ist, dass ich näher daran bin zu gehen als zu bleiben“, sagte der City-Trainer gegenüber Sky Sports.

VIDEO-Highlights: Manchester City – West Ham United

Guardiola hat alle Titel in England gewonnen

„Es sind acht Jahre, bald sind es neun. Im Moment habe ich das Gefühl, dass ich nächste Saison bleiben möchte. Wir haben mit dem Verein gesprochen, wir haben Zeit, um über die nächste Saison zu sprechen, denn ich muss auch die Spieler sehen, wenn sie mir folgen“, ergänzt der 53-Jährige.

Guardiola hat alle möglichen Trophäen im englischen Fußball gewonnen und gibt zu, dass er sich fragt, was er bei City noch erreichen kann. „Dieses Gefühl hatte ich letzte Saison [nach dem Gewinn des Triple]“, sagt Guardiola in einer Pressekonferenz. „Wir waren in Istanbul und ich sagte: ‚Es ist vorbei. Was mache ich hier eigentlich? Es gibt nichts mehr.‘ Aber ich habe einen Vertrag. Ich bin hier und genieße immer noch einige der Momente, manchmal müde, aber einige davon liebe ich.

Party-Stimmung in der City-Kabine

Guardiola deutet Abschied an

Was spornt den erfahrenen und erfolgsverwöhnten Coach noch an? „In der nächsten Saison kann ich noch nicht sagen, was die Motivation sein wird, es zu schaffen. Es ist manchmal schwierig, sie zu finden, wenn alles erledigt ist.“ Es klingt nach einem baldigen Abschied von Guardiola.

Wieder Meister: City-Fans stürmen Platz

(skysport.de) / Bild: Imago