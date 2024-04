Nach Remis im Topspiel: Das ist das Restprogramm von Sturm & Salzburg

Am Sonntag trennten sich Red Bull Salzburg und der SK Sturm Graz im Topspiel der ADMIRAL Bundesliga mit 2:2. Damit liegt Sturm nach 29 Runden in der Tabelle drei Zähler vor den „Bullen“.

Nun entscheiden die verbleibenden drei Runden darüber, wer am Ende der Saison 2023/24 den Meisterteller in die Höhe stemmen darf. Auf dem Papier haben die Steirer ein etwas leichteres Restprogramm als Salzburg, auch Sky-Experte Peter Stöger vertritt diese Meinung. „Ich glaube, mit diesem Restprogramm ist das machbar“, so Stöger bei „Talk und Tore“.

Das Restprogramm von Sturm und Salzburg im Überblick:

SK Sturm:

30. Runde: TSV Hartberg (Heimspiel)

31. Runde: LASK (Auswärtsspiel)

32. Runde: Austria Klagenfurt (Heimspiel)

Saisonbilanz gegen Hartberg: 2 Siege, 1 Remis

In den direkten Duellen gegen den TSV Hartberg holte Sturm in der aktuellen Saison je einen Heimsieg (2:1) und einen Auswärtssieg (3:1) bei einem Unentschieden (1:1) auf fremdem Boden.

Saisonbilanz gegen den LASK: 2 Siege, 1 Niederlage

Gegen den LASK feierte Sturm zwei Heimsiege (2:0 / 1:0), verlor allerdings das Auswärtsspiel in der Raiffeisen Arena (1:3).

Saisonbilanz gegen Austria Klagenfurt: 2 Siege, 1 Remis

Gegen Austria Klagenfurt gelangen der Elf von Christian Ilzer zwei deutliche Auswärtssiege (3:0 / 4:0), in der Merkur Arena kam Sturm in der dritten Runde nur zu einem Remis (0:0).

Red Bull Salzburg:

30. Runde: SK Rapid (Auswärtsspiel)

31. Runde: TSV Hartberg (Auswärtsspiel)

32. Runde: LASK (Heimspiel)

Saisonbilanz gegen Rapid: 2 Siege, 1 Remis

Serienmeister Salzburg holte im Herbst zwei Siege (2:0 / 1:0) gegen den SK Rapid, im Frühjahr musste man sich vor heimischer Kulisse mit einem Unentschieden (1:1) begnügen.

Saisonbilanz gegen Hartberg: 3 Siege + Sieg im Elfmeterschießen im ÖFB Cup

Gegen den TSV Hartberg gewannen die Salzburger alle drei Aufeinandertreffen (5:1 / 3:2 / 5:1), wobei das knappste Ergebnis auswärts in der Oststeiermark zustande kam. In der 3. Runde des ÖFB Cups setzten sich die „Bullen“ in Hartberg nach einem 1:1 nach 120 Minuten im Elfmeterschießen knapp durch.

Saisonbilanz gegen den LASK: 1 Sieg, 2 Niederlagen

Je eine Heim- und eine Auswärtsniederlage mussten die „Bullen“ gegen den LASK (0:1 / 1:3) im Laufe der Spielzeit hinnehmen, ein weiteres Duell (1:0) gewann die Mannschaft von Coach Onur Cinel auswärts.

Die Tabelle der Meistergruppe nach der 29. Runde:

Die Ergebnisse aus den direkten Duellen gegen Salzburg aus Sicht von Sturm Graz:

2:2 (Heimspiel) – 1:1 (Auswärtsspiel) – 0:1 (Heimspiel) – 2:2 (Auswärtsspiel)

Bei einer Punktegleichheit würde Salzburg in der Tabelle vorgereiht werden und würde den Meistertitel holen.

(APA/Red.)

Bild: GEPA