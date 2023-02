Nach Rot im OÖ-Derby: Bundesliga gibt Sperre für Luckeneder bekannt

via

via Sky Sport Austria

Verteidiger Felix Luckeneder vom LASK ist vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga für ein Spiel gesperrt worden. Der Linzer hatte in der Partie bei der SV Ried (1:1) am Wochenende vor dem eigenen Tor mit der Hand geklärt und die Rote Karte gesehen.

Luckeneder verpasst damit das Heimspiel gegen Austria Lustenau am kommenden Freitag in der neuen Raiffeisen Arena (live bei Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Urteil Senat 1:

Felix Luckeneder (ASK): 1 Spiel Sperre – Verhinderung einer offensichtlichen Torchance pic.twitter.com/DRGaoJrgG8 — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) February 20, 2023

Luckeneder zählt zum absoluten Stammpersonal beim LASK. Der Verteidiger stand in der aktuellen Saison in allen 18 Bundesliga-Spielen in der Startelf der Linzer und spielte jeder Partie durch.

(APA)